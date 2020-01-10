Сколько должны зарабатывать чиновники озвучили в Антикоррупционной службе
По мнению главы департамента добропорядочности, отпускные в три миллиона считаются достойной платой для чиновников.
Фото : zakon.kz10 января 2020, 12:17
Директор департамента добропорядочности Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Сабирбаев высказал свое мнение о заработной плате чиновников в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.
На брифинге главу департамента попросили прокомментировать активно обсуждаемый в социальных сетях вопрос, что вице-министру сельского хозяйства начислили три миллиона тенге отпускных.
В свою очередь Данияр Сабирбаев ответил, что государственные служащие не должны ходить с протянутой рукой и работать за низкую заработную плату.
- Что касается заработной платы вице-министра. Если честно, я считаю, что государственные служащие не должны ходить с протянутой рукой и работать за низкую заработную плату. Мы гордимся нашей заработной платой, считаем, что это наше достижение. Мы рады с одной стороны, что министерство сельского хозяйства может себе позволить такие зарплаты выплачивать, — сказал Сабирбаев.
Он добавил, что ответственность вице-министра, уровень значимости такой должности для организации, такая оплата за труд считается достойной.
- Конечно, наше большое желание, чтобы государственные служащие, правоохранительный блок и армия соответствующе финансировалось и оплачивалось. Это достойная заработная плата. Есть такое мнение, что дешевый государственный аппарат дорого обходится народу. Поэтому здесь, конечно же, хотелось бы, чтобы государственные служащие получали достойную заработную плату и не думали о других вопросах. Потому что достойная заработная плата - один из базисов противодействия коррупции. Почему вы считаете, что госслужащие должны получать меньше? — сказал Сабирбаев.
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