В Минтруда озвучили, сколько должны зарабатывать казахстанцы для достойной жизни

Министр труда и социальной защиты РК Светлана Жакупова на XII Казахстанской международной конференции и выставке по охране труда и промышленной безопасности сказала, что для достойной жизни казахстанцы должны зарабатывать больше показателя МЗП, сообщает Zakon.kz.

По словам министра, для достойной жизни казахстанцев была утверждена концепция рынка труда и Казахстан движется к тому, чтобы создавать новые качественные рабочие места.

"Сегодня качественных рабочих мест всего 2 млн 100 тыс., мы идем к цифре 3 млн 800 тыс., как минимум. Заработная плата должна быть не меньше минимальной. Какие рабочие места называются качественными? Это когда есть социальные гарантии, когда эта работа у вас постоянная, когда заработная плата не ниже медианой и может быть выше. И обязательно безопасные условия труда. Это четыре критерия, над которыми должны работать все работодатели. А госинспекторы должны обеспечивать оценку работы непосредственно по этим критериям", – продолжила Светлана Жакупова.

Министр считает, что для хорошей жизни необходимо просто зарабатывать больше показателя минимальной заработной платы.

"МЗП, вы должны понимать, это минимальный стандарт, который предусматривает оплату труда за низкоквалифицированный труд. То есть, у человека нет никаких компетенций, навыков и знаний. Он делает чисто какую-то физическую работу, за которую он получает (зарплату. – Прим. автора). Поэтому мы сейчас идем к новым стандартам", – дополнила Светлана Жакупова.

В Казахстане c 2024 года выросли размеры месячного расчетного показателя, минимальной заработной платы и других расчетных показателей.