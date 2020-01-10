Видео издевательств над маленьким ребенком распространяется в соцсетях

В полиции подтвердили, что данный инцидент произошел в Туркестанской области.

В социальных сетях распространяется видеоролик, где, судя по всему, происходит семейный скандал между супругами, а на полу комнаты сидит крепко связанный маленький ребенок, сообщает zakon.kz.

Пост с видеороликом опубликовала на своей странице в facebook пользователь Айгүль Орынбек, сопроводив его гневным комментарием.

- Защищаются ли адекватно/правильно права детей? Когда пара семейная разводится ребенок автоматически остается у матери. Всем все равно в состоянии ли мать воспитать ребенка! Так глумится над ребенком может только психический больной человек. Я считаю при разводе надо требовать справку от психиатра! Суициды среди детей происходят из-за семейных ссор! – написала женщина, сообщив, что видео было снято в Шымкенте.

За официальными комментариями журналист zakon.kz обратился в пресс-службу Департамента полиции Шымкента, но там сообщили, что инцидент произошел не городе, а в Туркестанской области. В пресс-службе областного ДП данный факт подтвердили и сообщили, что уже начато досудебное расследование.

- 8 января 2020 года в Сарыагашский РОП с заявлением обратился местный житель о том, что бывшая гражданская супруга оказывает давление на его ребенка, 2017 г.р. Данный факт зарегистрирован по статье 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В ходе досудебного расследования полицией будут устанавливаться лица, причастные к данному проступку, – сообщили в пресс-службе областного ДП.

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