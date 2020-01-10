Около 1,5 млн тенге выплатили казахстанцам за сообщения о коррупции

В 2019 году зарегистрировано порядка тысячи таких звонков.

Около 1,5 млн тенге выплатили казахстанцам, которые сообщили на call-центр 1424 о фактах коррупции, сообщил на брифинге временно исполняющий обязанности руководителя департамента стратегии и оперативного управления Агентства РК по противодействию коррупции Ринат Кабиев, передает корреспондент zakon.kz.

- В Агентстве кардинально пересмотрены подходы к рассмотрению обращений граждан. Наша задача – услышать каждого обратившегося к нам. Для оперативной и бесперебойной обратной связи с гражданами организована работа Call-центра Агентства 1424. Операторы в круглосуточном режиме реагируют на сообщения о коррупционных фактах, а также о случаях воспрепятствования предпринимательской деятельности, — заявил Кабиев.

Он добавил, что ранее уголовные дела возбуждались на основании материалов сугубо оперативных разработок и документальных проверок со стороны контрольно-надзорных органов, но сегодня в ведомстве полагаются на сообщения принципиальных граждан.

Такая работа, по его словам, организована с учетом опыта передовых европейских стран и США. Так, согласно представленным данным, в 2019 году зарегистрировано порядка 1 тысячи звонков о фактах коррупции из 4,5 тысяч поступивших.

Расследуется 66 уголовных дел по подтвержденным фактам, из которых на сегодня 18 дел уже направлены в суд. Отмечается практически более чем в два раза рост и звонков, и расследуемых дел в сравнении с прошлым годом.

- Наряду с указанным также работает практика поощрения жителей страны с активной гражданской позицией, сообщивших о фактах коррупции. Так, в 2019 году по уголовным делам, рассмотренным в судах по обращениям, поступившим через Call-центр, поощрено 9 граждан на общую сумму около 1,5 млн тенге, — сообщил Ринат Кабиев.

Он добавил, что в соответствии с алгоритмом работы с обращениями, поступающими через Call-центр, они принимаются дежурными офицерами и незамедлительно направляются руководителям территориальных департаментов для принятия решений.

В качестве примеров привели случай в Западно-Казахстанской области, когда по результатам реагирования на обращение, поступившее на номер 1424, и последующего расследования осужден руководитель областного филиала "Охотзоопром", получивший взятку в размере 50 000 тенге за неувольнение подчиненного.

Другой пример был в городе Шымкенте, где за получение денежных средств в сумме 450 тыс. тенге за трудоустройство оштрафован специалист службы управления персоналом Департамента статистики.

С поличным при получении взяток за непривлечение к административной ответственности задержаны старший инспектор отдела административной полиции Управления полиции Атырау, а также полицейский полка патрульной полиции Управления полиции города Караганды.

В разрезе регионов наибольшее количество обращений поступают из Туркестанской области – 148, Алматинской – 137 и город Алматы – 112. Остальные обращения приходятся на оставшиеся 14 регионов .

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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