Что нельзя делать на Старый Новый год

Это день наделен особым магическим смыслом.

Сам по себе праздник Старый Новый год не есть самостоятельным, а является любимым всеми Новым годом, только по Юлианскому календарю. Наиболее актуально его отмечать в тех странах, в которых православная церковь придерживается старого способа летоисчисления.

Старые люди утверждали, что день 13 января был наделен особым магическим смыслом. С этим днем связывали огромное количество примет, в этот день гадали, так как старались заглянуть в будущее и узнать, что ждет в предстоящем году. Конечно же человек, который строго соблюдал все приметы праздника, мог с легкостью привлечь удачу и достаток в свою жизнь на будущий год.

Приметы на Старый Новый год

Из года в год все крестьяне в день 14 января старались выяснить, каким будет год - урожайным или нет. Наши предки считали, что и небо, и солнце способны предсказать, насколько щедрой окажется земля на протяжении будущего года. Таким образом понимали, если ночью небо безоблачное и звезды яркие и хорошо просматриваются, то это сулит, что урожай будет хороший, а вот февраль месяц будет холодный, а лето знойное.

Если утром на улице метель, то в этом году будет хороший урожай на ореховые деревья.

Если в этот день настиг снегопад, то июль будет дождливый в предстоящем году.

В том случае, если был замечен иней на ветвях, то можно смело ожидать, что будет большое количество меда.

Если погода с самого утра будет сухой и морозной, то грибникам в этом году не посчастливится.

Если солнце высоко взошло, то год будет наполнен счастьем и плодородием.

Актуальные приметы для встречи праздника

Таким образом, если в этот вечер в дом первым войдет парень из многодетной семьи, то весь год будет проведен в сытости и здравии.

Стоит провести встречу Старого Нового года весело и шумно, так как от этого завит успех в будущем году.

На праздничный стол обязательно нужно поставить кутью и какие-нибудь блюда из мяса, это позволит хозяевам дома обрести богатство и счастье в предстоящем году.

Что нельзя делать на Старый Новый год

За неделю до Старого Нового года не рекомендуется надевать новые вещи. Лучше всего дождаться праздника и уже 13 января принарядится и представить свои обновки всем окружающим.

Во время произношения тоста стоит отказаться от употребления частицы "не", только так все чего вы желаете исполнится.

Стоит отказаться от отмечания Старого Нового года только в кругу женской компании – это сулит несчастьем.

Все бытовые вопросы и уборку лучше осуществить в канун праздника и не затевать грандиозную уборку 13 января, так как считается, что в этот день из квартиры можно вынести свое благополучие.

Так же не рекомендуется брать деньги в долг, и отказаться от подсчета мелких монет.

Источник: znaj.ua

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