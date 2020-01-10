Как уберечь себя от серьезных проблем со здоровьем

Скрининг - профилактика неинфекционных заболеваний.

Своевременное прохождение профилактического медицинского осмотра поможет уберечь себя от серьезных проблем со здоровьем. В этом поможет прохождение скрининга, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК.

В Казахстане существует 7 видов скрининга.

Скрининг – это профилактический медицинский осмотр здоровых лиц определенного возраста для выявления факторов риска и заболеваний на ранних стадиях. Его проведение позволит повысить эффективность лечения и предупредить развитие осложнений. Скрининговые обследования помогают выявить заболевание на ранней стадии и подобрать оптимальное лечение и назначить комплекс профилактических мер.

Где и как пройти скрининг

Скрининговые обследования входят в перечень Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и пакет социального медицинского страхования. Пройти его можно по месту прикрепления — в поликлинике, где вы наблюдаетесь. Для этого в каждой службе первичной медико-санитарной помощи имеются скрининговые кабинеты.

Кто должен проходить скрининг

Каждый человек имеет право пройти бесплатно скрининговое обследование в поликлинике по месту жительства.

Скрининг проводится в 2-х возрастных категориях

1. Дети в возрасте от 0 до 18 лет;

2. Взрослые в возрасте с 30 и до 70 лет.

На какие заболевания проводится скрининг

Профилактические медицинские осмотры детей, начиная с возраста от 0 и до 18 лет проводятся на раннее выявление заболеваний, своевременное оздоровление, динамическое наблюдение и разработку мероприятий по дальнейшему предупреждению у следующего возрастного поколения.

У взрослого населения этот тип обследования используется для профилактики и выявления болезней системы кровообращения, рака шейки матки, рака молочной железы, колоректального рака, сахарного диабета и глаукомы, и с 2020 года вирусных гепатитов В и С, у лиц группы риска.

На сколько скрининги эффективны

Благодаря скринингам можно предотвратить ряд опасных заболеваний. Поэтому каждому жителю нашей страны, который всерьез заботится о своем здоровье, мы настоятельно рекомендуем проходить скрининговые обследования. Регулярное прохождение скрининга позволяет своевременно обнаружить заболевание.

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