Итоги расследования крушения самолета Bek Air. Прямая трансляция
Крушение самолета произошло 27 декабря.
Фото : Соцсети10 января 2020, 15:04
На пресс-конференции в Нур-Султане правительственная комиссия назовет предварительные итоги расследования причин крушения самолета Bek Air, передает zakon.kz.
Докладчиками выступят заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр; Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев; Генеральный директор Межгосударственного Авиационного Комитета Виктор Сороченко.
27 декабря в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение
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