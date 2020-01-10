Итоги расследования крушения самолета Bek Air. Прямая трансляция

Крушение самолета произошло 27 декабря.

На пресс-конференции в Нур-Султане правительственная комиссия назовет предварительные итоги расследования причин крушения самолета Bek Air, передает zakon.kz.





Докладчиками выступят заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр; Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев; Генеральный директор Межгосударственного Авиационного Комитета Виктор Сороченко.

27 декабря в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение

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