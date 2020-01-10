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Названа основная версия крушения самолета Bek Air

Это обледенение воздушного судна.

Фото : 24.kz10 января 2020, 15:19

Правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Романом Скляром озвучила предварительные причины крушения самолета авиакомпании Bek Air в Алматинской области, передает zakon.kz.

По его словам, основная версия - обледенение воздушного судна.

- Таким образом, с учетом изученной метеорологической информации и анализа данных бортового самописца основной версией катастрофы является обледенение воздушного судна, - сказал Скляр.

Он добавил, что работы по обработке противообледенительной жидкостью были выполнены частично.

Кроме того, нарушений по коммерческой загрузке не было, спутный след не рассматривается в качестве причин трагедии.

Ветер был устойчивый, в этих условиях, исходя из направлений скорости ветра, спутный след при данных условиях сместился влево на расстояние не менее 5- метров. Он не мог оказать влияние на возникновение особой ситуации, - отметил Скляр.

Замечаний по работе авиационной техники со стороны экипажа не было. Самолет был подготовлен к полету в полном объеме, - заключил он.

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