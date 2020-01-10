Крылья упавшего самолета в Алматы не были обработаны противообледенительной жидкостью

По данным правительственной комиссии, основная версия происшествия - обледенение воздушного судна.

Предварительные причины крушения самолета авиакомпании "Bek Air " в Алматы озвучены сегодня на площадке Службы центральных коммуникаций, сообщает Sputnik.

Крылья самолета не были обработаны противообледенительной жидкостью", - заявил на брифинге заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

Работы по обработке данного воздушного судна противообледенительной жидкостью были выполнены частично.

По решению командира воздушного судна было принято решение об обработке только стабилизатора противообледенительной жидкостью, крылья самолета не обрабатывались, - сказал Скляр.

По данным правительственной комиссии, основная версия происшествия - обледенение воздушного судна.

Отложение льда на поверхности судна, простоявшего на стоянке около двух суток – рассматриваемая версия крушения. Основная версия – обледенение воздушного судна, - рассказал заместитель премьер-министра.

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