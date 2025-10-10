Контроль за противообледенительной обработкой самолетов усилили в Казахстане

И.о. министра транспорта приказом от 1 октября 2025 года внес изменения в Правила по противообледенительной защите воздушного судна на земле, сообщает Zakon.kz.

Если гарантийный срок службы противообледенительной жидкости, установленный производителем, истек, то продление срока службы допускается только в том случае, если это предусмотрено производителем. Обязательным условием является то, что образцы жидкости отправляются в лабораторию производителя жидкости, а производитель, в свою очередь, на основании результатов анализов образцов подтверждает ее пригодность и дает заключение о продлении срока использования на период, устанавливаемый производителем, но не более 12 месяцев.

Срок продления использования противообледенительной жидкости более одного раза не допускается. Жидкость с истекшим гарантийным сроком без подтверждения производителя не используется.

При использовании противообледенительных жидкостей поставщики услуг по противообледенительной обработке обеспечивают соблюдение требований контроля качества, приведенных в настоящих Правилах, инструкциях производителя жидкости, программе (руководстве) эксплуатанта воздушного судна с целью выявления факторов ухудшения свойств жидкости и принятия соответствующих мер. Ранее эта обязанность возлагалась также на эксплуатантов воздушных судов.

Поправками установлено, что все отобранные пробы противообледенительной жидкости проверяются в лаборатории, имеющей свидетельство об оценке состояния измерений или в лаборатории, имеющей аттестат аккредитации по следующим параметрам:

визуальная проверка: цвет, загрязнение посторонними предметами (частицами ржавчины, мусором и механическими примесями);

проверка показателя преломления рефрактометром для проверки концентрации жидкости;

проверка pH (водородный показатель);

проверка вязкости – лабораторная проверка вязкости для жидкостей типов II, III или IV.

Поставщики услуг по противообледенительной обработке разрабатывают процедуру для соответствующих действий при выявлении отклонений или несоответствий во время проверки документации жидкости и/или лабораторных испытаний проб жидкости.

В том числе процедуры предусматривают действия, принимаемые в случаях, когда анализы лабораторных испытаний остаются в пределах допустимых значений, однако наблюдается значительное отклонение от значений, приведенных в паспорте качества производителя ПОЖ.

Правилами установлено, что применяются только противообледенительные жидкости, которые соответствуют техническим спецификациям производителя жидкости. Поставщики услуг по противообледенительной обработке разрабатывают процедуры, которые гарантируют соблюдение безопасного использования и обеспечения требуемых параметров жидкостей.

Одним из способов соблюдения данного требования являются проверки качества противообледенительных жидкостей при приемке, а также перед началом и в течение сезона противообледенительной обработки, которые проводятся перед первым применением противообледенительных жидкостей и машин в начале сезона, и не менее одного раза в течение зимнего сезона. Данные проверки качества проводятся в лабораториях, имеющих свидетельство об оценке состояния измерений, или в лабораториях, имеющих аттестат аккредитации.

При проверке жидкостей типов I, II, III и IV перед началом и в течение сезона противообледенительной обработки отбираются пробы:

из всех резервуаров (емкостей), включая баки противообледенительной машины, в которых хранилась жидкость;

из форсунок каждой используемой противообледенительной машины;

из всех емкостей в случае подозрения на загрязнение находящейся в них жидкости.

Если жидкость хранится в запечатанных контейнерах производителя (евро-куб) в одинаковых условиях, то пробы допускается отбирать из одного контейнера для каждой партии, чтобы убедиться, что жидкость сохранила свойства.

Пробы жидкостей типов I, II, III и IV из противообледенительных машин согласно подпункту 2 пункта 93 настоящих правил отбираются для всех концентраций, применяемых поставщиком услуг по противообледенительной обработке для удаления и предотвращение обледенения.

Для противообледенительных машин без системы смешивания (система пропорционального смешивания, система автоматического смешивания) допускается брать пробу жидкостей типа I, предусмотренную подпунктом 2 пункта 93 настоящих Правил, непосредственно из бака машины вместо форсунки, в котором жидкость предварительно смешена, после того как она станет однородной.

Кроме контроля качества жидкости перед началом и в течение сезона противообледенительной обработки обеспечивается ежедневная проверка концентрации противообледенительных жидкостей или смеси жидкостей с водой в период использования противообледенительных машин. Пробы отбираются из форсунок противообледенительных машин без загрязнения образцов атмосферными осадками.

При проведении проверок противообледенительных жидкостей:

внешний вид жидкостей проверяется визуально на цвет жидкости и на предмет наличия загрязнений, при этом, жидкость наливают в чистую бутылку, изготовленную из материала, не влияющего на свойства противообледенительной жидкости, и визуально определяют присутствие частиц ржавчины, мусора, резины или признаков обесцвечивания жидкости;

показатель преломления определяется с использованием рефрактометра, на предметное стекло которого наносится капля образца жидкости и определяются показания по шкале рефрактометра, которые корректируются с применением коэффициента, предоставляемого производителем жидкости, если температура рефрактометра отличается от 20℃;

показатель pH жидкости определяется с использованием pH метра;

полевой анализ вязкости проводится с использованием метода, рекомендованного производителем жидкости, метод падающего шарика или другого портативного прибора для измерения вязкости; лабораторный анализ вязкости проводится с применением метода, рекомендованного производителем жидкости или стандарта SAE AS9968 (вискозиметр Брукфильда либо аналогичное измерительное оборудование для определения динамической вязкости).

При температурах наружного воздуха ниже -10°C сухой снег или кристаллы льда не примерзают к холодному сухому воздушному судну, включая его критические поверхности, и обработка воздушного судна с применением противообледенительных жидкостей не требуется, при условии, что при обдуве поверхностей воздушного судна не обнаруживается прилипших снежно-ледяных отложений.

Если снежно-ледяные отложения скопились на критических поверхностях, необходимо их удалять наиболее подходящим способом, не ограничиваясь допущением, что их сдует во время разбега воздушного судна.

Во время холодных сухих условий при оценке необходимости противообледенительной обработке воздушного судна эксплуатанты воздушных судов и поставщики услуг по противообледенительной обработке учитывают следующие аспекты:

заправка топливом, температура которого превышает температуру обшивки крыла, создает условия, при которых ранее не примерзшие осадки начнут примерзать к поверхности крыла;

использование нагретых противообледенительных жидкостей увеличивает риск примерзания холодного сухого снега или кристаллов льда к критическим поверхностям воздушного судна после применения этих жидкостей. В таких условиях следует рассмотреть дополнительное применение противообледенительной жидкости для предотвращения обледенения. При этом обеспечивается тщательный контроль LOUT противообледенительной жидкости;

расположение оборудования, средств механизации, которые приводят к выделению тепла, например, мобильные источники электропитания, телескопические трапы, которые могут создать условия, когда снежно-ледяные образования начнут примерзать к поверхности воздушного судна;

расположение воздушного судна на стоянке, при котором, например, одно из крыльев находится под лучами солнца, расположенное рядом здание создает препятствие ветру, создают риски примерзания снежно-ледяных образований к поверхности воздушного судна;

обслуживание воздушного судна в непосредственной близости от другого воздушного судна, которое приводит к тому, что снег, частицы льда или влага будут наноситься на критические поверхности воздушного судна или сухой снег и кристаллы льда начнут таять и примерзать к поверхности воздушного судна.

Если невозможно определить, что сухой снег или кристаллы льда не примерзают или не накапливаются на критических поверхностях, то их необходимо удалить до взлета воздушного судна.

Приказ вводится в действие с 19 октября 2025 года.

