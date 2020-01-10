Все самолеты Фоккер-100 авиакомпании Bek Air проверят 

Проверка проводится авиационной администрацией Казахстана с привлечением международных экспертов.

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев рассказал, что вопрос о допуске авиакомпании Bek Air к пассажирским авиаперевозкам будет решен только после проверки самолетов компании международными экспертами, передает корреспондент zakon.kz.

В настоящее время по поручению президента РК проводится проверка всех отечественных авиакомпаний, выполняющих регулярные пассажирские авиарейсы, на соответствие требований по безопасности полетов в части соблюдения норм по поддержанию летной годности, правил производства полетов, подготовки авиационного персонала, - сказал он.

В то же время по Bek Air Камалиев напомнил, что в результате авиакатастрофы в Алматы 27 декабря 2019 года деятельность этой авиакомпании приостановлена.

В том числе приостановлена деятельность и сертификат летной годности 9 воздушных судов Фоккер-100 авиакомпании Bek Air. Авиационной администрацией Казахстана в настоящее время осуществляется проверка компании Bek Air с участием представителей британского агентства гражданской авиации, европейского агентства гражданской авиации. По результатам проверки будет принято решение о дальнейшей работе авиакомпании. В ближайшее время результаты проверки будут опубликованы, - заключил замглавы МИИР РК.

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Оксана Скибан, Нур-Султан.

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