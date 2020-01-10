Начато расследование по факту незаконной выдачи участков возле аэропорта Алматы
Проводится досудебное расследование.
Фото : Facebook10 января 2020, 15:50
На пресс-конференции в Нур-Султане вице-премьер Роман Скляр сообщил, что проводится досудебное расследование по поводу выдачи участков, сообщает zakon.kz.
Антикоррупционной службой по Алматинской области проводится досудебное расследование по фактам незаконной выдачи земельных участков в Талгарском районе вблизи аэропорта Алматы, - сказал Скляр.
По его словам, с 2015 по 2019 годы были вынесены незаконные решения.
Установлено, что в 2015-2019 годах должностные лица акимата Талгарского района, злоупотребляя своими должностными полномочиями, выносили незаконные решения о предоставлении земельных участков в санитарно-защитной зоне аэропорта для ведения личного подсобного хозяйства, в том числе для возведения жилого строительства, - заключил вице-премьер.
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