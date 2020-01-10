Комиссия не исключает факт вероятности отложения льда на поверхности воздушного судна, простоявшего на стоянке около двух суток.

Комиссия по расследованию крушения самолета Fokker-100 рассматривала 4 версии: нарушение коммерческой загрузки и отцентровки оси борта, метеоусловия, ошибка экипажа и отказ летной техники. Об этом сегодня на брифинге рассказал заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, сообщает zakon.kz.

По его словам, на данный момент Комиссия выполнила работы по созданию подкомиссий: летная, инженерно-техническая, административная. Составлена схема трагедии с самолетом Фоккер – 100, определены места касания воздушного суда о земную поверхность, зона разброса конструкций суда, положение воздушного суда и направление его движений.

Кроме того, была проведена работа по установлению уровня подготовки летного экипажа, исследованы вопросы организации и обеспечения полетов со стороны соответствующих служб обеспечения полетов и обслуживания воздушного движения. Проведен анализ со средств объективного контроля – службы обслуживания воздушного движения РГП Казаэронавигация. Получена и проанализирована метеорологическая информация, проведена проверка летно-технической документации воздушного судна по основным разделам.

По первой версии комиссия в настоящее время установила, что нарушение по коммерческой загрузке отцентровке самолета не было, по второй версии – воздействие внешних факторов в период выполнения полета ветер посадочной полосы был устойчивый со скоростью 1-2 метра в секунду. В этих условиях, исходя из направлений скорости ветра и временного интервала между взлетающими самолетами, было 110 секунд, и спутный след при данных условий расчетно сместится влево на расстоянии не мене 50 метров от взлетно-посадочной полосы, соответственно он не мог оказать влияния на развитие возникновения особой ситуации, - сказал Скляр

Кроме этого, по его словам, в период с 19 часов 25 декабря по 7 часов 27 декабря не поступало сообщения от бортов воздушных судов о наличии сдвига ветра и других опасных явлений.

С учетом анализа сдвиг ветра не отмечался. Касательно обледенения воздушного судна, комиссия отмечает факт о неисключении вероятности отложения льда на поверхности воздушного судна, простоявшего на стоянке около двух суток. По остальным версиям комиссия продолжает работу совместно специалистами МАК и уполномоченными органами по расследованию авиационных происшествий Нидерландов, - сообщил он.

Все новости по теме читайте здесь.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!