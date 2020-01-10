Проверка должна быть проведена тщательно и качественно - Скляр.

Проверка авиакомпании Bek Air закончится, когда на это будут основания. На данный момент Комиссия по расследованию авиакатастрофы самолета Fokker-100 вблизи от аэропорта Алматы ставит перед собой задачу провести тщательный и качественный анализ компании и происшествия. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций заявил заместитель премьер-министра Роман Скляр, передает корреспондент zakon.kz.

Вы спрашиваете, когда закончится проверка авиакомпании Bek Air. Отвечаю: тогда, когда для этого будут все основания. Проверка должна быть проведена тщательно и качественно, - сказал он.

На вопрос, почему авиакомпания не возвращает средства за билеты, приобретенные на полеты после 11 января, заместитель премьер-министра обратил внимание на существование законов и правил, которые регулируют отношения между покупателем и продавцом услуг и товаров.

- Это гражданско-правовые отношения, они должны строго выполняться, в том числе компанией Bek Air. Еще раз хочу вам сказать, на неопределенный период приостановлена деятельность авиакомпании Bek Air, все были об этом предупреждены. Покупка билетов и прочие действия – понятно, что такие действия рискованные. Если были куплены заранее, есть судебные органы, сама авиакомпания, которая должна их возвращать, - отметил он.

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Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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