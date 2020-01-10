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Нигматулин встретился с многодетными матерями в Центре занятости в ВКО

С начала этого года вводится новое государственное пособие для многодетных семей с четырьмя и более детьми.

Фото : Пресс-служба Мажилиса10 января 2020, 16:34

Сегодня Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин во время поездки в Восточно-Казахстанскую область посетил Центр занятости в Усть-Каменогорске, где побеседовал с многодетными матерями и сотрудниками госучреждения, сообщает zakon.kz.

Нурлан Нигматулин поинтересовался у жительниц Усть-Каменогорска, возникают ли у них трудности при оформлении АСП в новом формате, есть ли у них проблемы с получением той или иной информации в Центре занятости населения и др.

О своей семье рассказала Евгения Черкашина, у которой 12 детей. Получая АСП, женщина в то же время убеждена, что иждивенчества не должно быть. Своих детей она с детства приучает к труду. А мама четверых детей Айгуль Чикенова в прошлом году в рамках госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства получила грант на открытие развивающего центра. Многодетной семье Шынар Жаберовой назначена АСП, сами же родители работают по трудовому договору.

Спикер Мажилиса напомнил, что с начала этого года вводится новое государственное пособие для многодетных семей с четырьмя и более детьми, сумма которого составляет от 42,5 тысячи до 74 тысяч тенге, в зависимости от количества детей в семье. Это пособие выдаётся независимо от дохода семьи. Кроме того, АСП остаётся и будет выдаваться тем, у кого доход ниже 70% от прожиточного минимума.

Обязательным же условием выдачи АСП выступает трудоустройство. Если нет специальности или образования, то за счет государства по программе "Еңбек" можно будет обучиться и получить специальность. За 11 месяцев прошлого года около 12 тысяч казахстанцев, получившие АСП, открыли свой бизнес. 120 тысяч сельчан улучшили свои личные подсобные хозяйства.



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