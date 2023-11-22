Сколько казахстанцев получили пособия по многодетности

С начала 2023 года многодетным семьям в Казахстане начислили государственные пособия на общую сумму 339,4 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК 22 ноября рассказали, сколько казахстанцев получили государственные пособия по многодетности в 2023 году и на какие выплаты могут рассчитывать граждане, имеющие четырех и более детей.

По данным министерства, с начала 2023 года пособия по многодетности получили 539,1 тыс. семей (в среднем за год). В общей сложности им выплатили 339,4 млрд тенге. В октябре пособия получили 534,9 тысячи семей, общая сумма выплат за месяц составила 35,4 млрд тенге.

В МТСЗН напомнили, что на государственное пособие могут претендовать семьи с четырьмя и более совместно проживающими несовершеннолетними детьми. Также выплаты положены многодетным родителям, у которых есть совершеннолетние дети (студенты очной формы обучения до 23 лет). Размеры выплат следующие:

для семей с четырьмя детьми – 16,03 МРП (55 304 тенге);



с пятью детьми – 20,04 МРП (69 138 тенге);

с шестью детьми – 24,05 МРП (82 973 тенге);

с семью детьми – 28,06 МРП (96 807 тенге);

с восемью и более детьми – по 4 МРП или по 13 800 тенге на каждого ребенка.

Государственное пособие многодетным семьям без учета доходов ввели в Казахстане с 1 января 2020 года. С 1 января 2023-го все пособия семьям с детьми повысили на 8,5%.

С 1 июля 2023 года в Казахстане также повысили пособие многодетным матерям.