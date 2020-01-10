В какую сумму обошелся "Сергек" в Алматы и куда идут деньги от наложенных штрафов

Также представитель ДП рассказал, по какому принципу выбирали участки для установки этой системы фотовидеофиксации.

Сколько денег было потрачено из бюджета на внедрение системы фотовидеофиксации "Сергек" в Алматы, куда идут деньги от наложенных на нарушителей штрафов и по какому принципу на разных участках города устанавливались эти программно-аппаратные комплексы, рассказали участники пресс-конференции, проходившей в акимате города Алматы, сообщает журналист zakon.kz.

С 1 января 2020 года на дорогах Алматы был внедрен проект фотовидеофиксации и аналитики "Сергек", запущены 400 аппаратно-программных комплексов. Данный проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства департамента полиции (ДП) Алматы и казахстанской IT-компании совместно с ТОО "Көркем Телеком". На сегодня все оборудование передано в ДП Алматы.

На каких условиях была заключена договоренность между Департаментом полиции (ДП) Алматы и компанией-разработчиком об обслуживании системы "Сергек", журналистам рассказала директор по управлению проекта “Сергек” Бибигуль Айтукенова.

- Сумма составляет около 50 миллионов тенге. Изначально сумма была больше, но потом были внесены корректировки, и первоначальная сумма была значительно сокращена. И на сегодня у нас подписаны акты на сумму чуть более 50 миллионов тенге. Это выплата за ту работу, которая уже проведена за тот период, который проработало оборудование в конце 2019 года. Договор был заключен в конце октября. На 2020 год у нас пока нет никаких договорных отношений. Мы продолжаем работу в счет той суммы, которая была получена – это гарантийное обслуживание, – сообщила спикер.

Также она добавила, что от административных штрафов, которые накладываются госорганами, компания "Коркем Телеком" никаких процентов не получает и не может получать. Все полученные с этого деньги идут в государственный бюджет.

Это подтвердил и начальник управления административной полиции ДП Алматы Жандос Мураталиев, также участвовавший в пресс-конференции.

- На протяжении нескольких дней ко мне поступают вопросы о том, что штрафы от нарушений, зафиксированных "Сергек", якобы не поступают в бюджет города Алматы, в государственный бюджет. Могу заверить вас, что все административные штрафы поступают в государственный бюджет вплоть до последнего тенге. Полученные средства направляются на реализацию мер по обеспечению безопасности на дорогах, – отметил Жандос Мураталиев.

Также он рассказал, что системы "Сергек" установили на наиболее аварийных участках города, а также учли обращения граждан.

- У меня находится 37 тысяч заявлений и каждый просит поставить "Сергек" на своей улице, чтобы дети безопасно переходили дорогу, чтобы машины на этих улицах не превышали скоростной режим. Но мы места установки "Сергек" не просто так определили. Был проведен анализ ДТП, и мы оборудовали системами "Сергек" наиболее аварийные места, а также приняли во внимание обращения граждан, в том числе поступившие от администрации школ и дошкольных учреждений, – сообщил спикер.

Он дополнил, что сейчас идет подготовка к установке дополнительных комплексов "Сергек" в Алматы. Для этого создана спецкомиссия, в которую вошли представители всех заинтересованных органов. В городе планируется установить порядка 300 дополнительных комплексов "Сергек".

- Хочу вас заверить, что эта система в первую очередь установлена именно для снижения количества ДТП. А во вторую очередь – для раскрытия преступлений. Как вы знаете, в Алматы ежедневно совершаются преступления с участием транспортных средств. И система "Сергек" дает нам большие возможности для раскрытия таких преступлений. Я думаю, по итогам нескольких месяцев мы сможем предоставить конкретные цифры, – подытожил Жандос Мураталиев.

Система "Сергек" анализирует дорожную ситуацию благодаря технологиям "искусственного интеллекта" и компьютерного зрения. Каждый аппаратно-программный комплекс состоит из нескольких узконаправленных камер и обзорной камеры, которые позволяют видеть не только проезжую часть, но и контролировать общественную безопасность в городе. Данные по нарушениям передаются в автоматическую информационную систему безопасности дорожного движения (АИС БДД) и после проверки представителями административной полиции предписания отправляются нарушителям.

Ранее аналогичный проект был запущен в городе Нур-Султане, и за год уровень смертности при ДТП на столичных дорогах сократился вдвое. Как отметил еще один участник пресс-конференции председатель Независимого Автомобильного Союза Эдуард Эдоков, внедрение “Сергек” соответствует мировому опыту.

- Внедрение “Сергеков” я считаю правильным и полезным. Это обычный мировой опыт. И нас, водителей, нужно все-таки учить правилам, контролируя и наказывая, если мы их нарушаем. И сейчас поднявшаяся в сети волна хайпа на эту тему, мне кажется, это первый такой этап, который пройдет, все к этому привыкнут”, - сказал Эдуард Эдоков.

Эксперт напомнил, что граждане также возмущались при принятии правил о необходимости пристегивать ремни, что также является важным условием обеспечения безопасности на дорогах.

Владимир Демидов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!