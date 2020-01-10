Возврат билетов невозможен, пока Bek Air не восстановит лицензию 

Как утверждают в Bek Air, авиационная администрация не предоставила письменного объяснения причин приостановления действия сертификата эксплуатанта.

Авиакомпания Bek Air обратилась в профильное ведомство, заявив, что приостановление действия сертификата эксплуатанта было незаконным. Соответствующее обращение, направленное в министерство индустрии и инфраструктурного развития, в ведомстве которого находится авиационная администрация Казахстана. Документ датируется 9 января 2020 года, сообщает Sputnik.

По данным авиакомпании, без письменного предписания невозможно вернуть или перебронировать билеты.

- Никакой информации о причинах приостановления нам письменно не разъяснено. Со своей стороны считаем данный случай грубейшим нарушением, так как в пункте 34 (правил выдачи сертификата – Sputnik) указывается, что в случае приостановления действия сертификата эксплуатанта или его отзыва, уполномоченная организация незамедлительно информирует эксплуатанта и орган обслуживания воздушного движения о принятом решении", - говорится в письме.

По состоянию на 9 января 2020 года, по данным компании, данного предписания предоставлено не было.

В Bek Air заявили, что отзыв сертификата приведет к невозможности возврата билетов и их перебронирования на другие даты.

Кроме того, учет пересадки пассажиров на рейсы других компаний будет невозможен. Также это может привести к аннуляции прошлых возвратов в системах бронирования, и невозможности доступа к истории покупок", - говорится в обращении.

Компания попросила оказать содействие в "ускорении восстановления сертификата эксплуатанта Bek Air".

Bek Air ссылается на правила выдачи сертификата эксплуатанта гражданских воздушных судов, согласно которым авиационная администрация Казахстана имеет право приостановить действие сертификата по ряду причин:

- несоблюдение эксплуатантом сертификационных требований и ограничений;

- необеспечение страхования в соответствии с требованиями законов Республики Казахстан об обязательных видах страхования;

- выявление нарушений первого уровня или влияющих на безопасность полетов, установленных при инспекционных проверках, в том числе в иностранных государствах;

- в случае письменного заявления эксплуатанта.

Однако, как утверждают в Bek Air, авиационная администрация не предоставила письменного объяснения причин приостановления действия сертификата эксплуатанта.

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