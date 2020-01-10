Взрывное устройство ищут в Esentai Mall в Алматы

К месту стянуты все службы экстренного реагирования.

В Департаменте полиции Алматы рассказали подробности об инциденте в Esentai Mall, передает zakon.kz.

Так, в правоохранительные органы поступил вызов о том, что один из ресторанов быстрого питания в Алматы заминирован.

- Сейчас проводятся все необходимые меры для проверки данной информации. Произвели эвакуацию, стянуты все службы экстренного реагирования на данное происшествие, - сообщили в ДП города.

Ранее информация об оцеплении территории Esentai Mall появилась в соцсетях.

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