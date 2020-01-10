Взрывное устройство ищут в Esentai Mall в Алматы
К месту стянуты все службы экстренного реагирования.
Фото : kursiv.kz/ Максим Калач10 января 2020, 18:04
В Департаменте полиции Алматы рассказали подробности об инциденте в Esentai Mall, передает zakon.kz.
Так, в правоохранительные органы поступил вызов о том, что один из ресторанов быстрого питания в Алматы заминирован.
- Сейчас проводятся все необходимые меры для проверки данной информации. Произвели эвакуацию, стянуты все службы экстренного реагирования на данное происшествие, - сообщили в ДП города.
Ранее информация об оцеплении территории Esentai Mall появилась в соцсетях.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5002231-aa958a5ee87a3f819062cdd7ca902a67
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...