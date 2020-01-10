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Взрывного устройства не обнаружили в Esentai Mall

Из торгового центра были эвакуированы люди.

Фото : Pixabay10 января 2020, 18:16

В ходе проведенной проверки взрывное устройство в Esentai Mall не обнаружено. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, передает zakon.kz.

Информация о минировании ресторана быстрого питания появилась накануне в социальных сетях. К месту происшествия были стянуты все службы экстренного реагирования.

Из торгового центра были эвакуированы люди.


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