Взрывного устройства не обнаружили в Esentai Mall
Из торгового центра были эвакуированы люди.
Фото : Pixabay10 января 2020, 18:16
В ходе проведенной проверки взрывное устройство в Esentai Mall не обнаружено. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, передает zakon.kz.
Информация о минировании ресторана быстрого питания появилась накануне в социальных сетях. К месту происшествия были стянуты все службы экстренного реагирования.
Из торгового центра были эвакуированы люди.
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