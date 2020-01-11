Систему распознавания лиц внедряют в Алматы

Система позволит распознавать лица, госномера, неадекватные движения человека или транспорта.

В Алматы внедрят новейшую систему, которая позволит снизить правонарушения и вычислить преступность, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

Проект искусственного аналитического интеллекта Qamqor будет реализован в рамках подписанного сегодня меморандума между Департаментом полиции, предпринимателями и партией Nur Otan.

Основная цель программы - обеспечить безопасность в местах массового пребывания людей. Возможности передовой отечественной разработки позволят распознавать лица, номера, неадекватные движения человека или транспорта, а также оставленные предметы.

Данная система применяется в рамках безопасного города впервые, но мы уже данную программу опробовали в рамках министерства обороны, в войсковых частях использовали. Вообще это программа была сама не так давно создана, 1,5 года назад. В этом проекте, в этом меморандуме мы запускаем пилотный проект в рамках города, - сообщил Ернар Бегиметов, соучредитель компании-разработчика проекта "Qamqor".

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