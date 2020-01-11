Скончался султан Омана, правивший почти 50 лет

В султанате объявлен трехдневный траур, во время которого не будут работать общественные и частные учреждения и организации.

Правивший в султанате Оман с 1970 года султан Кабус бен Саид скончался с пятницу вечером, 10 января, на 80-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает РИА Новости.

С сердцами, верующими в провидение Аллаха, преисполненными печали и великой скорби вместе с абсолютным подчинением воле Аллаха, канцелярия султана извещает, что наш правитель султан Кабус бен Саид был призван к себе Аллахом вечером в пятницу, 10 января, - передало агентство сообщение канцелярии правителя Омана.

В султанате объявлен трехдневный траур, во время которого не будут работать общественные и частные учреждения и организации. Похороны султана назначены на субботу.

Кабус бен Саид родился в 1940 году в семье султана Маската Саида бен Таймура, став его единственным сыном. Учился в британской Королевской военной академии, два года служил в пехотном батальоне британской армии, затем окончил курсы начальников штабов в Германии и прошел специальную подготовку по изучению системы местного самоуправления в Великобритании.

В 1965 году по приказу отца был отправлен под домашний арест, в июле 1970 года пришел к власти в результате дворцового переворота, в августе по инициативе Кабуса султанат Маскат был переименован в султанат Оман.

За годы правления бен Кабуса в стране были проведены масштабные реформы, ему также удалось наладить тесное сотрудничество с соседними странами и заключить соглашение в сфере безопасности с США, после чего в султанате был размещен американский военный контингент.

На протяжении последних лет султан Омана, который не имеет наследников, тяжело болел и проходил лечение в Германии. У него не осталось наследников.

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