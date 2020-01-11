Эпидемия нового вируса: зафиксирован первый смертельный случай
Выявлен 41 случай заражения с предварительным диагнозом новый тип коронавируса.
Фото : pixabay11 января 2020, 10:02
В китайском городе Ухань скончался первый заболевший новым типом коронавируса, сообщает РИА Новости.
Около 40 человек болеют, несколько сотен - под наблюдением, - сообщили в городском комитете по вопросам здравоохранения.
В конце декабря местные власти заявили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. По состоянию на 5 января, сообщалось о 59 случаях заражения. В четверг 9 января китайские эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.
Выявлен 41 случай заражения с предварительным диагнозом новый тип коронавируса, из них два человека уже выписаны из больницы, семь находятся в тяжелом состоянии, один человек умер, состояние остальных пациентов стабильное, - говорится в заявлении.
Кроме того, в настоящее время 739 человек, из них 419 - медики, которые имели тесный контакт с больными, находятся по медицинским наблюдением, в настоящее времени симптомов заражения у них не выявлено.
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