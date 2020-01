Иран признал, что их военные случайно сбили украинский Боинг

Иран заявил, что случайно сбил украинский лайнер на этой неделе, приняв его за враждебную цель, сообщает zakon.kz со ссылкой на Bloomberg.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф принес извинения семьям погибших.

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.



My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm