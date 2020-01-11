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Иран признал, что их военные случайно сбили украинский Боинг

Армия приняла его за враждебную цель

Фото : Bloomberg11 января 2020, 10:29

Иран заявил, что случайно сбил украинский лайнер на этой неделе, приняв его за враждебную цель, сообщает zakon.kz со ссылкой на Bloomberg.

Самолет пролетел рядом с военным местом Исламского революционного гвардейского корпуса, заявили официальные представители армии.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф принес извинения семьям погибших.

Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке. Мои мысли и молитвы раздаются всем траурным семьям. Я выражаю искренние соболезнования, - заявил министр.

Украинский Боинг 737-800 потерпел крушение вскоре после взлета из Тегерана. Никто из 176 пассажиров на борту самолета не выжил.

Еще в пятницу Иран отрицал, что выпустил ракету по самолету, и обвинил западные правительства в «психологической войне».


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