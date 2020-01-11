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Два элитных внедорожника столкнулись в Алматы

Водитель BMW X6 собирался продать автомобиль и ехал на встречу с потенциальным покупателем.

Фото : zakon.kz.11 января 2020, 15:21

В микрорайоне Мирас в Алматы произошло ДТП, передает корреспондент zakon.kz.

Столкновение произошло между двумя элитными автомобилями. BMW X6 и Nissan Patrol двигались в восточном направлении по улице Садыкова. В тот момент, когда Nissan начал замедляться, водитель BMW предпринял решение выехать на встречную полосу, дабы произвести обгон. Как оказалось, водитель японской иномарки замедлялся не просто так, а для того, чтобы совершить поворот налево.

В результате произошло покасательное столкновение, от чего Nissan Patrol выехал на полосу встречного движения, а BMW X6 вылетел с дороги и снес фонарный столб. Остановить автомобиль смог лишь следующий столб.

Водители не получили серьезных травм и не стали обращаться за медицинской помощью. Как выяснилось позже, водитель BMW X6 собирался продать автомобиль и ехал на встречу с потенциальным покупателем.


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