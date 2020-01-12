Lexus вылетел с дороги в речку в Алматы
Водителя доставили в больницу.
Фото : zakon.kz12 января 2020, 01:29
В Алматы водитель внедорожника Lexus 570 вылетел с дороги в реку Есентай, передает корреспондент zakon.kz.
Инцидент произошел на пересечении улиц Кабанбай батыра и Кожамкулова. Именно там река обрывает улицу.
Водитель следовал по Кабанбай батыра в восточном направлении. По неизвестной причине он не остановился перед тупиком и съехал в Есентай. Пострадавшего водителя забрала скорая помощь.
Ориентировочно, водитель был пьян, сообщили в ДП Алматы.
Позже на месте происшествия появился очевидец, который утверждал, что водитель Lexus успел снести столб на пересечении улиц Кабанбай батыра и Ауэзова.
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