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Lexus вылетел с дороги в речку в Алматы

Водителя доставили в больницу.

Фото : zakon.kz12 января 2020, 01:29

В Алматы водитель внедорожника Lexus 570 вылетел с дороги в реку Есентай, передает корреспондент zakon.kz.

Инцидент произошел на пересечении улиц Кабанбай батыра и Кожамкулова. Именно там река обрывает улицу.

Водитель следовал по Кабанбай батыра в восточном направлении. По неизвестной причине он не остановился перед тупиком и съехал в Есентай. Пострадавшего водителя забрала скорая помощь.

Ориентировочно, водитель был пьян, сообщили в ДП Алматы.

Позже на месте происшествия появился очевидец, который утверждал, что водитель Lexus успел снести столб на пересечении улиц Кабанбай батыра и Ауэзова.


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