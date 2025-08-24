#АЭС в Казахстане
Происшествия

Манипулятор на скорости вылетел с дороги и упал в горную речку в Алматы

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 02:01 Фото: Zakon.kz
В алматинском микрорайоне Тастыбулак манипулятор ISUZU упал в горную речку на пересечение улиц Байсултанова и Аксайская, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал очевидец ДТП, манипулятор двигался на высокой скорости по улице Байсултанова в восточном направлении.

Фото: Zakon.kz

Недалеко от улицы Аксайская он едва не сбил людей, которые выходили из кафе. Но они вовремя сумели отскочить.

Фото: Zakon.kz

После инцидента, проехав несколько десятков метров, манипулятор неожиданно начал петлять, то выезжая на полосу встречного движения, то вновь возвращаясь на свою полосу.

Фото: Zakon.kz

Затем на высокой скорости ISUZU повернул на улицу Аксайская.

Фото: Zakon.kz

При повороте он не справился с управлением, выехал на небольшую террасу, выбил несколько секций ограждения и упал в реку.

Фото: Zakon.kz

Между тем водитель выбрался из манипулятора и попытался скрыться в места ДТП, но очевидец задержал его до приезда скорой и полиции. Выяснилось, что виновник ДТП был пьян.

Фото: Zakon.kz

Осмотревшие водителя медики пришли к выводу, что мужчина во время аварии не пострадал.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что террасу буквально недавно построили, застелив новой доской. Местные жители часто проводили там время и лишь по счастливой случайности на месте в момент инцидента никого не оказалось.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что три женщины пострадали в тройном ДТП в Карагандинской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
