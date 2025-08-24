Манипулятор на скорости вылетел с дороги и упал в горную речку в Алматы
Как рассказал очевидец ДТП, манипулятор двигался на высокой скорости по улице Байсултанова в восточном направлении.
Фото: Zakon.kz
Недалеко от улицы Аксайская он едва не сбил людей, которые выходили из кафе. Но они вовремя сумели отскочить.
Фото: Zakon.kz
После инцидента, проехав несколько десятков метров, манипулятор неожиданно начал петлять, то выезжая на полосу встречного движения, то вновь возвращаясь на свою полосу.
Фото: Zakon.kz
Затем на высокой скорости ISUZU повернул на улицу Аксайская.
Фото: Zakon.kz
При повороте он не справился с управлением, выехал на небольшую террасу, выбил несколько секций ограждения и упал в реку.
Фото: Zakon.kz
Между тем водитель выбрался из манипулятора и попытался скрыться в места ДТП, но очевидец задержал его до приезда скорой и полиции. Выяснилось, что виновник ДТП был пьян.
Фото: Zakon.kz
Осмотревшие водителя медики пришли к выводу, что мужчина во время аварии не пострадал.
Фото: Zakon.kz
Отметим, что террасу буквально недавно построили, застелив новой доской. Местные жители часто проводили там время и лишь по счастливой случайности на месте в момент инцидента никого не оказалось.
Фото: Zakon.kz
