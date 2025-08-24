Манипулятор на скорости вылетел с дороги и упал в горную речку в Алматы

В алматинском микрорайоне Тастыбулак манипулятор ISUZU упал в горную речку на пересечение улиц Байсултанова и Аксайская, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал очевидец ДТП, манипулятор двигался на высокой скорости по улице Байсултанова в восточном направлении.

Недалеко от улицы Аксайская он едва не сбил людей, которые выходили из кафе. Но они вовремя сумели отскочить.

После инцидента, проехав несколько десятков метров, манипулятор неожиданно начал петлять, то выезжая на полосу встречного движения, то вновь возвращаясь на свою полосу.

Затем на высокой скорости ISUZU повернул на улицу Аксайская.

При повороте он не справился с управлением, выехал на небольшую террасу, выбил несколько секций ограждения и упал в реку.

Между тем водитель выбрался из манипулятора и попытался скрыться в места ДТП, но очевидец задержал его до приезда скорой и полиции. Выяснилось, что виновник ДТП был пьян.

Осмотревшие водителя медики пришли к выводу, что мужчина во время аварии не пострадал.

Отметим, что террасу буквально недавно построили, застелив новой доской. Местные жители часто проводили там время и лишь по счастливой случайности на месте в момент инцидента никого не оказалось.

