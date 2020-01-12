Зеленский обратился к украинцам после авиакатастрофы в Иране

Он пообещал, что виновных накажут.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение в связи с крушением Boeing, летевшего из Тегерана в Киев, передает РИА Новости.

Дорогие украинцы, в эти тяжелые дни для каждого из нас я хочу сказать следующее. Я верну всех погибших близким и родным, они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память, — заявил Зеленский в видеообращении в субботу.

Он пообещал, что виновных накажут.

Мы вернем не только ощущение безопасности и справедливости, но и уверенность, что Украина будет всегда вас защищать, в какой бы точке планеты вы ни были, — отметил глава государства.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. В Иране уточнили, что самолет приняли за крылатую ракету. Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.

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