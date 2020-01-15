Зеленского назвали трусом из-за катастрофы в Иране

Зеленский с первых часов знал о причинах катастрофы - депутат.

Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов обвинил президента Украины Владимира Зеленского в безответственности, некомпетентности и трусости из-за отсутствия реакции после катастрофы Boeing 737 в Иране, сообщает РИА Новости.

Вы разлетелись по курортам мира и даже не предусмотрели механизма, как собраться в случае возникновения кризисной ситуации, - цитирует сторонника Порошенко издание LB.ua.

По словам Герасимова, Зеленский с первых часов знал о причинах катастрофы, но отказывался говорить о них "пока не приперли к стенке руководители Канады, США и Великобритании".

Катастрофа украинского Boeing

Трагедия произошла 8 января. Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" разбился вскоре после вылета. Погибли все, кто был на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу иранские военные взяли на себя ответственность за случившееся. Они заявили, что сбили лайнер случайно, а виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом и его перепутали с "вражеской целью".

При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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