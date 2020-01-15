Жители микрорайона Тастак вышли отстаивать территорию

Студенческое общежитие вместо школьного стадиона.

Алматинцы вышли отстаивать территорию, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

В одном из районов Алматы намечается строительство 9-этажного здания на месте спортивной площадки.

Студенческое общежитие вместо школьного стадиона. Жители - против: они утверждают, что такое решение власти приняли без их ведома и разрешения. Однако заказчики уверяют: стадион в ходе строительства нового общежития трогать не будут.

Нужно ведь думать о народе. Здесь мы по выходным гуляем с внуками, бегают дети, молодежь, студенты занимаются спортом. Это единственное место для отдыха и спорта в округе, а теперь тут хотят возводить общежитие. Все мы против этого строительства, - рассказал житель города Марат Таев.

Спортивный стадион при школе - единственное место отдыха и детей, и взрослых уже много лет.

Летом здесь негде сесть, взрослые женщины, бабушки выносят свои корпешки, садятся, дышат хоть чуть-чуть прохладой, потому что мы живем в этих панельных домах, весь смог города оседает сюда. И еще давайте закроем нам 9-этажным зданием, и вообще лишим нас жизни практически, - посетовала Ольга Забрина.

Более того, жители уверены, что стройка, а потом и возведенное здание перекроют еще один проезд. В случае чего, "скорая" и пожарные не смогут проехать. Несколько лет назад в этом районе уже была аналогичная проблема. Тогда, якобы, без ведома местных возвели другое здание.

Мы были свидетелями, как построено было вот это 6-этажное здание, вопреки всем правилам и нормам, 2 машины там разъехаться не могут, на ночь паркуются машины, пожарная никогда там не проедет". Теперь общежитие на 500 мест планирует здесь построить Алматинский технологический университет. Якобы землю у акимата просили давно. Выделили именно этот участок. Сейчас проект проходит госэкспертизу. При этом руководство вуза заверяет: здание расположится на территории примыкающей автостоянки, - добавила горожанка .

Но со стороны представителей ВУЗ-а ситуация выглядит несколько иначе.

На сегодняшний день 480 человек - студенты, дети из других регионов, проживают кто где. Снимают квартиры, практически они бесхозные и мы, если построим здесь общежитие, будет 9-этажное. Стадион мы трогать не будем. Незаконная автостоянка размером 21 соток земли, и на этом месте мы будем строить общежитие". Но люди уже не верят. Особенно после того, как неизвестные самовольно снесли столб и часть ограждения стадиона. Восстановить его удалось только после общественного резонанса, прокомментировал проректор АТУ по воспитательной работе и социальным вопросам Калтай Батхолдин.

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