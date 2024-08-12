Еще одно общежитие на 400 мест открыли в Астане

В Астане ведется строительство еще 6 студенческих общежитий – почти на 4,5 тыс. мест.

Сегодня, в Международный день молодежи, состоялось открытие нового общежития по адресу М. Жумабаева, 10а при поддержке фронт-офиса акимата города Астаны.

Фото: акимат города Астаны

Данное общежитие рассчитано на 400 мест. В церемонии открытия приняли участие заместитель акима города Астаны Есет Байкен, председатель маслихата города Астаны Ерлан Каналимов, директор ТОО "Bastau Damu kz" Арман Халелов, ректор Евразийского национального университета имени Л. Н.Гумилева Ерлан Сыдыков, председатель правления АО "Финансовый центр" Аскар Ибраимов.

Фото: акимат города Астаны

Стоит отметить, что количество студентов, приезжающих в Астану, с каждым годом растет. В настоящее время на балансе вузов имеется более 40 студенческих общежитий на 16 тыс. мест. Общая потребность при этом составляет 6 400 коек.

Если в текущем году будет построено 6 общежитий почти на 4,5 тыс. мест, то в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию еще 2 общежития.

Фото: акимат города Астаны

В прошлом году, к примеру, было создано более 1800 койко-мест.

Кроме того, акиматом столицы также выделены земельные участки еще 4-м вузам для строительства общежитий.

Строительство общежитий реализуется в рамках поручения Главы государства для решения проблемы дефицита мест в студенческих общежитиях.