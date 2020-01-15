Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В сети появилось видео момента взрыва на заводе в Испании

По предварительным данным, один человек погиб, еще шесть пострадали.

Фото : David Oliete15 января 2020, 08:24

Взрыв на нефтехимическом заводе компании IQOXE в каталонской провинции Таррагона был снят камерой наружного наблюдения, видеозапись опубликовала газета El Pais, передает РБК.

По предварительным данным, один человек погиб, еще шесть пострадали. Причина взрыва пока не установлена

Инцидент произошел вечером во вторник, 14 января. По данным властей, в результате взрыва погиб один человек. Он умер из-за обрушения в доме, расположенном недалеко от места происшествия, еще шестеро пострадали.

Власти рекомендовали жителям близлежащих домов закрыть окна и не покидать жилища. Экстренные службы сообщили, что облако, образовавшееся после взрыва, не токсично. Из-за взрыва временно отменили движение поездов из Таррагоны в муниципалитеты Реус и Порт Авентура.




Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты