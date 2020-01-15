В сети появилось видео момента взрыва на заводе в Испании

По предварительным данным, один человек погиб, еще шесть пострадали.

Взрыв на нефтехимическом заводе компании IQOXE в каталонской провинции Таррагона был снят камерой наружного наблюдения, видеозапись опубликовала газета El Pais, передает РБК.

По предварительным данным, один человек погиб, еще шесть пострадали. Причина взрыва пока не установлена

Инцидент произошел вечером во вторник, 14 января. По данным властей, в результате взрыва погиб один человек. Он умер из-за обрушения в доме, расположенном недалеко от места происшествия, еще шестеро пострадали.

Un muerto y seis heridos, dos de ellos críticos, y un desaparecido en una explosión e incendio en un polígono petroquímico de Tarragona. En vídeo, el momento de la explosión captado por una cámara de seguridad https://t.co/lrxojzZkdx pic.twitter.com/wB24XAaHlO — EL PAÍS (@el_pais) January 14, 2020

Власти рекомендовали жителям близлежащих домов закрыть окна и не покидать жилища. Экстренные службы сообщили, что облако, образовавшееся после взрыва, не токсично. Из-за взрыва временно отменили движение поездов из Таррагоны в муниципалитеты Реус и Порт Авентура.







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