Трех актюбинцев судят за пропаганду терроризма в бане

Разбирательства ведутся сразу по трем статьям.

Три жителя Актобе пропагандировали терроризм во время купания в бане, передает zakon.kz со ссылкой на ktk.kz.

В Актобе судят постоянных клиентов общественной бани: троих мужчин обвиняют в пропаганде терроризма. Взгляды нетрадиционного религиозного течения они проповедовали прямо во время купания. Разбирательства ведутся сразу по трем статьям.

Самый старший из подсудимых 47-летний Багдат Бисенбаев и его младший товарищ 27-летний Адильжан Даулетов признали вину в самом начале процесса. А третий решил раскаяться только после долгих консультаций с адвокатом.

Теперь все трое надеются на более мягкий приговор. Однако юристы в этом сомневаются.

Клиентов парной судят сразу по трем тяжким статьям: пропаганда терроризма, участие в экстремистских группировках и незаконное хранение наркотических и психотропных веществ, - рассказали они.

Общественную баню подсудимые посчитали самым подходящим местом для распространения запрещенного движения. Одному из посетителей такие выступления показались странными, и он записал проповедь на телефон. Известно, что все подсудимые не имеют постоянного места работы.

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