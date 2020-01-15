Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Мировой долг приблизился к 253 триллионам долларов

Причиной роста мирового долга эксперты назвали увеличение числа займов по всему миру со стороны государств и корпораций.

Фото : internationalwealth.info15 января 2020, 08:54

Мировой долг обновил рекорд и к концу третьего квартала 2019 года приблизился к 253 триллионам долларов, (96 080 241 400 000 000 тенге) передает lenta.ru.

Причиной роста мирового долга эксперты назвали увеличение числа займов по всему миру со стороны государств и корпораций из-за низких процентных ставок. В связи с этим экономисты констатируют рост риска дефолта при возникновении непредвиденной ситуации. По оценкам Института международных финансов, объем долга достиг 322 процентов мирового ВВП и продолжит расти. Если во втором квартале 2019 года он составлял 250,9 триллиона долларов, то в первом квартале 2020-го он, как ожидается, превысит 257 триллионов.

Экономисты отмечают, что негативное влияние на ситуацию с мировым долгом оказывает Китай. Вслед за замедлением темпов роста китайской экономики в 2017-2018 годах в 2019-м накопление долга страны ускорилось. В настоящее время задолженность домашних хозяйств КНР достиг 55 процентов ВВП страны, что также является рекордом. Общий долг Китая приближается к 310 процентам ВВП, что является одним из самых высоких показателей среди развивающихся стран.

Ранее в Moody‘s Analytics долги китайских компаний, которые скатываются в волну дефолтов, назвали главной угрозой мировой экономике. В список таких компаний вошли в том числе государственные Tewoo Group и Founder Group. Общий объем дефолтов по кредитам китайских компаний достиг 20 миллиардов долларов, а объем долгов исчисляется сотнями миллиардов долларов. По мнению аналитиков, власти КНР не могут и не будут спасать все испытывающие трудности компании. Это, в частности, позволит им показать, что случается с организациями, которые занимают слишком много денег.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты