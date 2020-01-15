За новогодние праздники казахстанцы потратили 1,4 триллиона тенге

Больше всего денег оставили в магазинах Алматы и Нур-Султана.

За предновогодний богатый на праздники последний месяц ушедшего года казахстанцы оставили в магазинах и на базарах рекордные 1,4 триллиона тенге, против 956,6 млрд тг в ноябре 2019-го и 1,22 трлн — в декабре годом ранее (+13,8%), передает zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

Реальный рост объемов ритейла составил сразу 44,8% к ноябрю 2019-го и 7,3% — к декабрю 2018 года.

Наибольший объем официально проведенной по кассе розничной торговли традиционно пришелся на обе столицы: 451,5 млрд тг — на Алматы (против 375,2 млрд тг годом ранее), 166,2 млрд тг — на Нур-Султан (против 143,2 млрд тг).

В ТОП-5 регионов по показателям ритейла также вошли ВКО, Карагандинская, Актюбинская и Алматинская области. Самые слабые показатели — в густонаселенной Туркестанской области.

По итогам 12 месяцев прошедшего года официальный уровень инфляции к аналогичному периоду 2018-го составил 5,3%. Для сравнения, годовая инфляция в 2018 году достигала 6%, в 2017-м — 7,4%, в кризисном 2016-м — 14,6%.

Рост цен на платные услуги в январе–декабре 2019 года в сравнении с предыдущим годом составил лишь 1,2%, на непродовольственные товары — 5,7%. Основной скачок цен наблюдался в сегменте продовольствия — сразу на 8,2%.

Заметим, согласно обзору инфляции Национального банка РК, в ноябре 2019 года, по данным опроса казахстанцев, 54,7% респондентов ожидали сохранения существующего темпа роста цен либо его замедления в течение следующих 12 месяцев (против 56,4% в октябре).

Значение воспринимаемой инфляции, которая формируется из субъективной корзины товаров каждого потребителя, сохраняется на высоком уровне (в ноябре 2019 года — 17%). Напомним, в качестве воспринимаемой инфляции используется медианное значение результатов по вопросу "На сколько именно, по вашему мнению, выросли цены на товары и услуги за прошедшие 12 месяцев?".

Негативное влияние на восприятие инфляции населением продолжает оказывать рост цен на продовольственные товары, считают аналитики Нацбанка. Так, по сравнению с оценками год назад, повысилась доля опрошенных, которые заметили быстрый рост цен на продовольственные товары, в два раза снизилась доля респондентов, выбравших платные услуги.

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