Жители Мексики устроили самосуд над педофилом
Прибывшие на место происшествия полицейские не смогли спасти мужчину.
Фото : doc-tv.ru15 января 2020, 10:27
Жители Мексики устроили самосуд над подозреваемым в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки, сообщает ren.tv со ссылкой на Mirror.
Ребенок пропал без вести 9 января. Ее тело было найдено на следующий день.
Как уточняется, тетя погибшей девочки хотела отвезти подозреваемого в полицию, но ей не дала этого сделать разгневанная толпа. Мужчину привязали к шесту, избили, после чего залили бензином и подожгли.
Прибывшие на место происшествия полицейские не смогли спасти мужчину.
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