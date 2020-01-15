Жители Мексики устроили самосуд над педофилом

Прибывшие на место происшествия полицейские не смогли спасти мужчину.

Жители Мексики устроили самосуд над подозреваемым в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки, сообщает ren.tv со ссылкой на Mirror.

Ребенок пропал без вести 9 января. Ее тело было найдено на следующий день.

Как уточняется, тетя погибшей девочки хотела отвезти подозреваемого в полицию, но ей не дала этого сделать разгневанная толпа. Мужчину привязали к шесту, избили, после чего залили бензином и подожгли.

Прибывшие на место происшествия полицейские не смогли спасти мужчину.

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