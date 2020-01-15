Персонал Bek Air отправлен в отпуск без содержания

Они просят ускорить расследование авиакатастрофы.

Сотрудники Bek Air 14 января выступили с обращением к авиационным властям Казахстана. Служащие авиакомпании, чей самолет потерпел крушение под Алматы, просят как можно скорее завершить расследование катастрофы и прояснить их судьбу, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Пока специалисты выясняют причины трагедии, лицензия Bek Air приостановлена, все рейсы отменены, а персонал – более 300 человек – отправлен в отпуск без содержания.

Сотрудники Bek Air сегодня собрались в офисе компании, чтобы обратиться к авиационным властям Казахстана. С момента крушения прошло почти три недели. Ровно столько же персонал находится в отпуске без содержания. Лицензию перевозчика на время приостановили. Бортпроводники, инженеры и бухгалтеры сейчас в неопределенности и растерянности. И потому попросили ускорить расследование авиакатастрофы.

Хотим продолжения работы, потому что у всех людей как бы приостановлен источник дохода. Раз уж деятельность приостановлена, то и нет работы, и к тому же нет зарплаты. По срокам никакой информации нет, потому что сейчас, в данное время, ведутся расследования. Также ведутся работы комиссии, которая от авиационных властей, - сказал бортпроводник-инструктор Турсын Ахметов.

Бортпроводник Мурат Сахов работает в компании третий год. Сейчас мужчина проходит свидетелем по делу о крушении Fokker-100. Он помогал выжившим пассажирам выбраться из рухнувшего самолета. Но рассказывать о деталях трагедии не желает. Надеется, что скоро все прояснится.

Никакого оклада не идет, и заработка нет. И дальше как бы в другую профессию мы не можем пойти, потому что привыкли уже, то есть уже научились этому, знаем эту работу… У всех семьи, есть дети, многодетные есть, кредиты есть. Мое желание – чтобы побыстрее закончилось это расследование, - сказал бортпроводник Мурат Сахов.

Крушение Fokker-100 унесло 12 жизней. 27 декабря борт Bek Air набрал скорость и оторвался от земли. Но через мгновение самолет потерял высоту, шесть раз столкнулся со взлетно-посадочной полосой хвостом, четыре раза – шасси и один раз – крылом. Потом снес бетонный забор и врезался в пустой дом. Специалисты уже назвали предварительную причину – обледенение воздушного судна. Выяснилось, что перед вылетом оба крыла самолета не полили реагентами. Командир просил обработать только стабилизатор. Также стало известно, что все рейсы авиаперевозчик совершал без специального международного сертификата безопасности. Тогда как у всех остальных казахстанских авиакомпаний такой документ есть.

Компания Bek Air с участием лоббистов различных уровней пыталась все эти годы отменить сертификат IOSA, для того чтобы они могли осуществлять и международные авиарейсы. Но министерство на это не пошло, несмотря на все это давление, - сказал заместитель премьер-министра РК Роман Скляр.

Деятельность Bek Air приостановили на неопределенный срок. Что творилось в авиакомпании все это время, как обслуживали и ремонтировали самолеты, каких правил придерживались, а какие игнорировали, предстоит выяснить экспертам. Сколько времени комиссия будет проводить расследование, пока неизвестно. Но бортовые самописцы московские эксперты уже расшифровали. Также их изучат на заводе-изготовителе самолета – в Нидерландах.

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