Легенда сборной Турции Хакан Шукюр: Эрдоган забрал у меня все

Спортсмена обвивили в подготовке государственного переворота.

Экс-футболист "Галатасарая" и "Интера", легенда сборной Турции Хакан Шукюр рассказал, как сложилась его жизнь после завершения карьеры и переезда в США из-за обвинения в подготовке государственного переворота, передает matchtv.ru.

Когда Шукюр завершил спортивную карьеру, он занялся политикой. В 2011 году футболист, забивший 51 гол в 112 матчах за сборную Турции, был избран в парламент от Партии справедливости и развития, лидером которой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Хакан пробыл в своей должности два года - до декабря 2013 года, а потом перешел в оппозицию.

Позднее Шукюра обвинили в оскорблении Эрдогана в соцсетях, а также в содействии организации попытки государственного переворота. Турецкие власти подозревали его в сговоре с Фетхуллахом Гюленом, политическим противником Эрдогана. Прокуратура выдала ордер на арест футболиста, но ему удалось уехать из страны.

Выступая в недавнем интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, 48-летний Шукюр сообщил, что ему становилось все труднее жить после того, как его обвинили в участии в неудавшемся перевороте.

У меня ничего не осталось, Эрдоган забрал все: мое право на свободу, свободу слова и право на труд. Верните демократию, справедливость и права человека. Будьте тем, кто интересуется проблемами людей. Станьте президентом, который нужен Турции. Похоже, никто не в состоянии объяснить, какова была моя роль в том перевороте. Я никогда не делал ничего противозаконного, я не предатель и не террорист. Я могу быть врагом этого правительства, но не государства или турецкой нации. Я люблю свою страну. После раздора с Эрдоганом мне стали поступать угрозы. Магазин моей жены подвергался нападениям, моих детей преследовали, моего отца посадили в тюрьму (где он позже скончался от рака — прим. ред.), а все мое имущество конфисковали. Я переехал в Соединенные Штаты, сначала управлял кофейней в Калифорнии, но туда постоянно заходили подозрительные люди. Теперь я таксую и продаю книги, — сказал он.

Со временем давление на Шукюра в Сан-Франциско достигло такого передела, что он переехал в Вашингтон вместе с женой и детьми.

Срок его американской визы истекает в 2020 году, но он уже подал документы для продления грин-карты для себя и своей семьи. Помимо возвращения на родину у Хакана есть мечта, которую он хотел осуществить еще в Турции: открыть футбольную академию.

Шукюр является одним из самых титулованных игроков Турции. В 2002 году он выиграл с национальной командой бронзу ЧМ в Японии и Корее. Там же он стал автором самого быстрого гола в истории ЧМ, когда в матче за бронзу против корейцев забил на 11-й секунде.

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