Токаев проводит встречу с представителями Президентского молодежного кадрового резерва

Глава государства отметил, что каждый, кто сумел пройти в кадровый резерв, показал высокий уровень профессиональной компетентности и доказал истинное стремление работать на благо государства.

Встреча главы государства с представителями Президентского молодежного кадрового резерва проходит в Акорде, сообщает zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев поприветствовал представителей президентского резерва.

Инициатива формирования президентского молодежного кадрового резерва была одним из ключевых пунктов моей предвыборной программы. Рад, что она нашла отклик среди молодых казахстанцев. Именно образованная, патриотичная, трудолюбивая молодежь – главная движущая сила прогресса и устойчивого развития нашей страны, — сказал на встрече Токаев.

Он добавил, что каждый, кто сумел пройти в кадровый резерв, показал высокий уровень профессиональной компетентности и доказал истинное стремление работать на благо государства.

Я пригласил вас в Акорду, чтобы послушать мнение об актуальных вопросах для страны. Надеюсь, состоится полезный обмен мнениями, — подчеркнул Президент Казахстана.

Ранее глава Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова сообщала, что более 300 молодых казахстанцев по итогам отбора были зачислены в Президентский молодежный кадровый резерв.

Отмечается, что в список резервистов вошли 106 представителей частного сектора, 98 сотрудников квазигосударственного сектора и 96 - государственные служащие. Передовое зарубежное образование имеют 58% кандидатов, 42%– выпускники казахстанских вузов. Степень доктора наук имеют 6 человек, 204 - имеют степень магистра.

Средний возраст победителей отбора составил 31 год. При этом резервисты имеют значительный опыт работы в различных сферах экономики. Многие из них работают или работали в крупных иностранных и транснациональных компаниях, представляющих различные сектора экономики.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!