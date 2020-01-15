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Бизнесмена и его семью убили в ЗКО

На телах были обнаружены ножевые ранения.

Фото : Flickr.com15 января 2020, 11:32

Трагедия произошла в селе Янайкино района Байтерек вечером 14 января. В частном доме на окраине села начался пожар. Прибывшие на место экстренные службы при входе в дом обнаружили тела трех человек с ножевыми ранениями, передает "Мой город".

Как выяснилось позже, погибшими оказались жители села: 66-летний Александр Запромётов, его 65-летняя жена и сын 1977 года рождения. Александр Запромётов с 1987 года возглавлял совхоз Янайкино. Позже создал ТОО "Лесное" и занимался животноводством.


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