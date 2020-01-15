Справку о безработице теперь можно моментально получить онлайн

Ранее для получения данной справки требовалось обязательное физическое обращение в центр занятости населения.

Министерство труда и социальной защиты населения РК внедрило услугу по выдаче справки о регистрации в качестве безработного на портале электронного правительства в онлайн режиме через egov.kz, передает zakon.kz.

Ранее для получения справки о регистрации в качестве безработного требовалось обязательное физическое обращение в центр занятости населения. При этом справка выдавалась на бумажном носителе в течение дня. Теперь справку можно получить моментально, заказав ее онлайн на egov.kz.

«Когда мы анализировали госуслуги социально-трудовой сферы, то поняли, что всевозможные справки мы будем переводить в электронный формат, потому что само оказание услуг по выдаче справки в той или иной инстанции – достаточно нетрудоемкий процесс. Для их получения гражданам приходилось ездить, например, в центр занятости. Теперь благодаря цифровизации уже нет необходимости физического обращения. Основное преимущество такого формата – это то, что справку можно получить моментально где угодно, главное, чтобы был доступ в Интернет. В будущем мы вообще хотим отойти от получения справок в какой-либо форме, если информация имеется в базах госорганов», – сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нариман Мукушев.

Для получения справки на портале электронного правительства нужно кликнуть по кнопке «Услуги» на главной странице, далее перейти в раздел «Трудоустройство и занятость». Выбрав услугу, необходимо авторизоваться, заполнить заявку, заверить ее электронной цифровой подписью или смс-паролем (необходима регистрация в базе мобильных граждан). Справка о регистрации в качестве безработного моментально появится в личном кабинете в разделе «История получения услуг».

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