Сход лавин в Пакистане, Индии и Афганистане: погибли более 70 человек

Такого количества осадков не выпадало ни разу за последние двадцать лет.

Сразу три страны пострадали от схода лавин. В частности, в Индии, Афганистане и Пакистане стихия забрала жизнь более семидесяти человек, пишет Информ-UA.

Больше всего пострадал регион Кашмир. Это территория, которую контролирует именно Пакистан.

В агентстве Reuters уточняют, что непосредственно в Пакистане погибли из-за схода лавин пятьдесят девять человек. В Индии жертвами стихии стали не менее десяти человек. Еще пятнадцать человек погибли в Афганистане. Всего, по данным Нацуправления по вопросам чрезвычайных ситуаций, за последние два дня вследствие снегопадов в Индии и Пакистане погибли почти сто тридцать человек. Больше всего досталось району долины Нилум в Кашмире, где лавины начали сходить после проливных дождей, – там более сорока жертв. Немало людей считаются пропавшими без вести. Разрушено полсотни жилых домов.

Лавины в Кашмире случаются достаточно часто.

Снегопады и ливни в Пакистане привели к тому, что движение транспорта во многих районах парализовано. Также в аэропортах из-за того, что снегом заметены взлетно-посадочные полосы, задерживают авиарейсы или переносят их на другие базы. Погибло немало людей – они оказались погребенными под обломками зданий, крыши которых рухнули под тяжестью снега. Следует отметить, что снегопады и ливни идут в Пакистане с 12 января. Синоптики отмечают, что нынешние метеорологические условия нетипичны для данной страны.

Такого количества осадков не выпадало ни разу за последние двадцать лет. Уровень снежного покрова превышает метр. Там, где идут дожди, улицы затоплены, под водой оказались машины, которые были припаркованы на улицах.

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