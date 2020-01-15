Теплая погода ожидает казахстанцев

Прогноз погоды на 16-18 января.

В предстоящие трое суток резких изменений в погоде Казахстана не ожидается, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По-прежнему циклоны и связанные с ними атмосферные фронты, смещающиеся с Атлантики, будут приносить тёплые и влажные воздушные массы на территорию республики. Поэтому в большинстве областей временами пройдёт снег, на севере с метелью и сильным порывистым ветром, в южных областях ожидаются туман и гололёд.

Температура воздуха в северной половине республики сохранится выше нормы на 3…8°С, в южной около нормы.​

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!