Теплая погода ожидает казахстанцев
Прогноз погоды на 16-18 января.
Фото : pxhere.com15 января 2020, 13:00
В предстоящие трое суток резких изменений в погоде Казахстана не ожидается, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
По-прежнему циклоны и связанные с ними атмосферные фронты, смещающиеся с Атлантики, будут приносить тёплые и влажные воздушные массы на территорию республики. Поэтому в большинстве областей временами пройдёт снег, на севере с метелью и сильным порывистым ветром, в южных областях ожидаются туман и гололёд.
Температура воздуха в северной половине республики сохранится выше нормы на 3…8°С, в южной около нормы.
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