Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Теплая погода ожидает казахстанцев

Прогноз погоды на 16-18 января.

Фото : pxhere.com15 января 2020, 13:00

В предстоящие трое суток резких изменений в погоде Казахстана не ожидается, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По-прежнему циклоны и связанные с ними атмосферные фронты, смещающиеся с Атлантики, будут приносить тёплые и влажные воздушные массы на территорию республики. Поэтому в большинстве областей временами пройдёт снег, на севере с метелью и сильным порывистым ветром, в южных областях ожидаются туман и гололёд.

Температура воздуха в северной половине республики сохранится выше нормы на 3…8°С, в южной около нормы.​


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты