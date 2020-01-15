Зайца напротив Дома министерств сняли на видео

Зайцы обитают в "Зеленом поясе" столицы. И теперь уже добрались до города.

Видео опубликовано в Instagram-паблике astanovka98, передает zakon.kz.

Зайцы обитают в "Зеленом поясе" столицы. И теперь уже добрались до города. Столичные власти были ранее обеспокоены ущербом, который они причиняют фруктовым лесопосадкам. О «беспределе», который творят зайцы, стало известно в ходе пресс-тура по подготовке общегородского субботника.

Деревья являются опытными образцами, которые должны разбавить нашу флору. Но есть одна проблема, зайцы, которые очень сильно развелись там, съедают эти фруктовые деревья. Всю кору обгрызают снизу. Это сейчас является сдерживающим фактором. В природе должен быть баланс, поэтому мы следим за количеством животных - рассказывал ранее начальник управления природных ресурсов столицы Адильбек Сарсенбаев.

Интернет-пользователи сообщали, что видели грызунов и в парке возле Дворца Мира и Согласия.

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