В СИЗО Алматы скончался подследственный
Назначена соответствующая проверка.
Фото : 24.kz15 января 2020, 14:57
В СИЗО Алматы скончался подследственный, передает zakon.kz.
По информации пресс-службы КУИС МВД РК, следов насильственной смерти не обнаружено.
- Согласно судебно - медицинскому вскрытию, причиной смерти стала легочно-сердечная недостаточность, следов насильственной смерти не обнаружено, - говорится в сообщении ведомства.
По данному факту назначена соответствующая проверка.
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