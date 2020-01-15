Какие имена были самыми популярными у казахстанцев в 2019 году

Так, самыми популярными женскими именами стали Раяна, Медина и Айзере.

Комитет статистики Министерства национальной экономики РК назвал самые популярные именах у жителей Казахстана в 2019 году год, передает zakon.kz.

Так, самыми популярными женскими именами стали Раяна (назвали 5151 девочек), Медина (4924), Айзере (4110). Причем имя Раяна опередило по популярности Айзере, которое лидировало в 2018 году.

В топ мужских имен вошли Алихан (3816 мальчиков), Айсултан (3033) и Нурислам (2034). Эти имена не теряют своей популярности последние четыре года.

Также в прошлом году в число популярных имен вошли: женские имена - Айлин (3908), Айша (3823), Аяла (3607), Асылым (3285), Айару (3014), Амина (2915) и Каусар (2309), мужские - Амир (2227), Алинур (2130), Рамазан (1999), Али (1915), Ислам (1634), Алдияр (1601) и Санжар (1588).

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