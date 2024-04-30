Названы самые популярные казахские имена

Бюро национальной статистики 30 апреля 2024 года выпустило публикацию по популярным именам и фамилиям населения Казахстана по итогам переписи 2021 года. Из него следует, что Азамат и Аружан – самые популярные казахские имена, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным публикации бюро, более 33 тыс. имен встречаются больше 10 раз и 29 тыс. фамилий – больше 100 раз. Также в электронной таблице отражены популярные имена и фамилии русских и узбеков – наций, которые считаются самыми многочисленными в Казахстане после казахов.

"Больше 10 тыс. раз встречается 136 мужских и 146 женских казахских имен. Так, самыми популярными именами среди мужчин стали Азамат (63 тыс. человек), Серик (53 тыс. человек), Марат (50 тыс.), женщин – Аружан (73 тыс. человек), Мадина (59 тыс. человек), Динара (59 тыс. человек)". Бюро национальной статистики

Именами, которые одномоментно популярны среди мужчин и женщин, стали Бахыт, Саулет. 585 тыс. человек носят унисекс-имена.

Фото: gov.kz

Также "бай", "бек", "жан", "хан" стали самыми популярными окончаниями казахских имен. Самое популярное окончание "бек" лидировало на протяжении прошлого столетия, но стало убывать после 2000-х. При этом окончание "хан" демонстрирует стабильный рост последние 30 лет.

Фото: gov.kz

Самое популярное добавочное слово "гүл" к женскому имени часто начало встречаться после 1950-х годов, вплоть до 2000-х.

Фото: gov.kz

По данным электронной таблицы, также можно определить, что казахи стали больше предпочитать более короткие имена. Интересно, что за исключением 70-80-х годов мужские имена оказывались длиннее женских.

Фото: gov.kz

Больше 10 тыс. раз в Казахстане встречается 69 казахских фамилий. Так, в топ-3 казахских фамилий попали Ахметов (56 тыс.), Серік (39 тыс.), Омаров (36тыс.). Среди казахов фамилии с окончаниями -ов, -ев, -ин (-ова, -ева, -ина) составляют 64%. Однако, анализируя фамилии по годам рождения, можно заметить стабильное снижение в общей доле фамилий, которые имеют данные окончания.

Фото: gov.kz

Также по диаграмме можно отследить, что многие казахстанцы отказываются от окончаний -вич, -вна в отчестве, переходя на -ұлы/-қызы.

Фото: gov.kz

Также в Казахстане немало граждан, которые являются двойными тезками как по имени, так и по фамилии. Так, самыми многочисленными стали Серик Ахметов (415) и Айзере Серік (517).

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