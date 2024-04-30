Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Названы самые популярные казахские имена

Названы самые популярные казахские имена, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 17:20 Фото: Zakon.kz
Бюро национальной статистики 30 апреля 2024 года выпустило публикацию по популярным именам и фамилиям населения Казахстана по итогам переписи 2021 года. Из него следует, что Азамат и Аружан – самые популярные казахские имена, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным публикации бюро, более 33 тыс. имен встречаются больше 10 раз и 29 тыс. фамилий – больше 100 раз. Также в электронной таблице отражены популярные имена и фамилии русских и узбеков – наций, которые считаются самыми многочисленными в Казахстане после казахов.

"Больше 10 тыс. раз встречается 136 мужских и 146 женских казахских имен. Так, самыми популярными именами среди мужчин стали Азамат (63 тыс. человек), Серик (53 тыс. человек), Марат (50 тыс.), женщин – Аружан (73 тыс. человек), Мадина (59 тыс. человек), Динара (59 тыс. человек)".Бюро национальной статистики

Именами, которые одномоментно популярны среди мужчин и женщин, стали Бахыт, Саулет. 585 тыс. человек носят унисекс-имена.

Названы самые популярные казахские имена, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 17:20

Фото: gov.kz

Также "бай", "бек", "жан", "хан" стали самыми популярными окончаниями казахских имен. Самое популярное окончание "бек" лидировало на протяжении прошлого столетия, но стало убывать после 2000-х. При этом окончание "хан" демонстрирует стабильный рост последние 30 лет.

Названы самые популярные казахские имена, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 17:20

Фото: gov.kz

Самое популярное добавочное слово "гүл" к женскому имени часто начало встречаться после 1950-х годов, вплоть до 2000-х.

Названы самые популярные казахские имена, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 17:20

Фото: gov.kz

По данным электронной таблицы, также можно определить, что казахи стали больше предпочитать более короткие имена. Интересно, что за исключением 70-80-х годов мужские имена оказывались длиннее женских.

Названы самые популярные казахские имена, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 17:20

Фото: gov.kz

Больше 10 тыс. раз в Казахстане встречается 69 казахских фамилий. Так, в топ-3 казахских фамилий попали Ахметов (56 тыс.), Серік (39 тыс.), Омаров (36тыс.). Среди казахов фамилии с окончаниями -ов, -ев, -ин (-ова, -ева, -ина) составляют 64%. Однако, анализируя фамилии по годам рождения, можно заметить стабильное снижение в общей доле фамилий, которые имеют данные окончания.

Названы самые популярные казахские имена, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 17:20

Фото: gov.kz

Также по диаграмме можно отследить, что многие казахстанцы отказываются от окончаний -вич, -вна в отчестве, переходя на -ұлы/-қызы.

Названы самые популярные казахские имена, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 17:20

Фото: gov.kz

Также в Казахстане немало граждан, которые являются двойными тезками как по имени, так и по фамилии. Так, самыми многочисленными стали Серик Ахметов (415) и Айзере Серік (517).

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 17:20
Названы самые популярные имена казахстанских новорожденных в 2023 году
, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 17:20

25 апреля 2024 года в Бюро национальной статистики заявили, что ожидаемая продолжительность жизни казахстанцев выросла. Подробности здесь.

Читайте также

Свадебный кортеж навел шороху в Павлодаре
Свадебный кортеж навел шороху в Павлодаре
В Казахстане планируют изменить налог на транспорт
В Казахстане планируют изменить налог на транспорт
В семи областях Казахстана водохранилища почти полностью заполнены водой
В семи областях Казахстана водохранилища почти полностью заполнены
Динара Халдарова
Бюро национальной статистики Казахстан 2024 год Имена
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
девятую планету нашли астрономы на краю Солнечной системы
Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы
В Казахстане вновь похолодает
В Казахстане вновь похолодает
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: