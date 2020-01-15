МВД взяло на контроль раскрытие убийства предпринимателя и его семьи 

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

В департаменте полиции ЗКО прошел брифинг, где первый заместитель начальника департамента полковник полиции Серик Суйнбаев рассказал о случившемся в поселке Янайкино района Байтерек ЗКО 14 января, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП ЗКО.

Полковник полиции рассказал, что 14 января в 21.50 в Янайкино района Байтерек ЗКО во время тушения пожара в частном доме были обнаружены тела мужчин 1953 г.р. и 1977 г.р., и женщины 1954 г.р. с признаками насильственной смерти. Тела направлены в морг на СМЭ.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление очевидцев и свидетелей произошедшего, а также лиц, причастных к совершению данного преступления.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.99 УК (Убийство). На место происшествие выезжал начальник ДП ЗКО генерал-майор полиции Аблазимов М.Н., заместитель начальника ДП полковник полиции Темиржанов А.Т. и начальники следственно-оперативных подразделений ДП.

Раскрытие данного преступления находится на контроле руководства МВД и начальника департамента.

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