Красные иероглифы или что известно о спортивных голубях Катон-карагайского нацпарка

Жители нашего района могут не беспокоится по этому поводу.

Пресс-секретарь в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет рассказал о голубях с красными иероглифами, передает zakon.kz.

По его словам, в октябре-ноябре 2019 года общественность Катон-Карагайского района взбудоражила непривычная находка – сизый голубь с красными иероглифами на крыльях и хвосте.

То тут, то там от Аксу до Урыля местным жителям стали попадаться такие "экземпляры", некоторые жители не обратили никакого внимания, а некоторые обратились в единственное научное и природоохранное учреждение в районе – Катон-Карагайский национальный парк. Сотрудники отдела науки, всячески старались успокоить взволновавшееся общество. Таких голубей сотрудники нацпарка наблюдали и изучали с 2015 года, и даже опубликовали по их находкам несколько научных статей, - отметил он на своей странице в Facebook.

Дилдахмет отметил, что началось все с того, что четыре года назад жители села Бекалка (Фыкалка) нашли мертвого голубя, на левой ноге которого было черное пластиковое кольцо с шестизначным номером и голограмма, явно предназначенная для считки с помощью смартфона. На правой ноге находился небольшой пластмассовый трансмиттер с электронной начинкой, явно работающий в формате сотовой связи. Его крылья также украшали надписи красными иероглифами. Далее были еще экземпляры из Аккайнара (Черновой) и Жазабы (Язовой).

По информации пресс-секретаря, возрождение голубеводства и голубиного спорта связано с началом экономического подъема в Китае в 90-х годах прошлого века, при этом основное место в увлечениях китайских голубеводов занимало разведение спортивных голубей и участие с ними в соревнованиях – голубиных гонках.

Голубеводы-любители получили возможность собираться вместе на общих голубедромах и участвовать в больших голубиных состязаниях. Сегодня в Китае насчитывается уже несколько десятков тысяч голубедромов. Только в Пекине функционирует более тысячи официальных, не считая любительских.

Голубиные гонки стимулировали выпуск спецоборудования для содержания голубей и проведения соревнований. Началось производство колец, микрочипов, сканеров для индивидуального маркирования и опознавания голубей, часов с функцией электронного сканирования для голубя, миниатюрных навигаторов (GPS), определяющих точное местоположение птицы в пространстве и осуществляющих прямую интернет-трансляцию – передачу этих данных на смартфон владельца.

Разведением спортивных пород голубей занимаются специальные питомники – голубиные фермы. Одна из них находится в Урумчи – центре Синьцзян-Уйгурского автономного района, питомцы которой время от времени и стали залетать в пограничные зоны Алматинской и Восточно-Казахстанской областей на расстояние до 700 км от места рождения.

- Что же касается загадочных колец с микрочипами и голограммами, то они содержат информацию с личными данными голубя, участвующего в соревнованиях. А вот красные иероглифы, отштампованные на первостепенных маховых перьях, несут другой смысл, понятный людям, знающим китайский язык. Например, символы, на крыльях одного из сизарей, пойманного в позапрошлом году в одной из катон-карагайских сел, означали следующее. Две первые надписи свидетельствовали, что это первый и второй этапы соревнований. Третья содержала понятия "кубок патриотизма", "любить страну" и название состязания, которое проводилось клубом любителей спортивных голубей в городе Урумчи. А на голубе пойманном в этом году в Барлыке (Печах), удалось перевести несколько иероглифов на крыле, как "дальнеполетный" и "долгоживущий". На кольце одной из ножек было написано "спортивный голубь" и его кличка, - пояснил он.

Такова вкратце история с китайскими кольцами и спортивными голубями.

- Жители нашего района могут не беспокоится по этому поводу. Но остается непонятным и пока не объяснимым феномен значительных разлетов сизарей и появлений далеко в стороне от Китая. Предположительно, мы связываем это с погодными условиями, например сильным ветром, который относит данные особи от основного маршрута на большие расстояния. Нам еще многое предстоит узнать об окружающем нас мире. И это прекрасно! - заключил пресс-секретарь.

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