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США и Китай подписали документы по торговой сделке

Первая фаза торговой сделки предусматривает, что Китай должен нарастить на $200 млрд объем закупаемых у США товаров.

Фото : st24invest16 января 2020, 01:59

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами, сообщает РИА Новости.

Первая фаза торговой сделки предусматривает, что Китай должен нарастить на $200 млрд объем закупаемых у США товаров.

Благодаря этому Вашингтон рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Пекином, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю.

Теперь Вашингтон и Пекин намерены обсудить снятие оставшихся пошлин. Ранее торгпред США Роберт Лайтхайзер заявил, что США сохранят налоги в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов.


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